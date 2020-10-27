Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США

Сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. За нее отдали свои голоса 52 сенатора, против были 48. Трансляцию голосования вели американские новостные телекомпании.

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате продолжалось около 30 часов. С приходом Барретт закрепится большинство представителей республиканских назначенцев в суде - шесть из девяти. Церемония приведения Барретт к присяге пройдет сегодня в Белом доме, уточняет РИА Новости.

Демократы противились процедуре утверждения Барретт, потому что она стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.

Эми Кони Барретт известна консервативными взглядами. Ей 48 лет, она католичка, мать семерых детей. До назначения Барретт была судьей апелляционного суда седьмого округа Соединенных Штатов, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Напомним, Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. В состав Верховного суда входят девять человек. Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург.