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15.04.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили последствия новых санкций США

Текст: Алексей Любовецкий
Новые санкции, введенные США в отношении России, почти не отразятся на отечественной экономике, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщается на сайте Белого дома. Ограничительные меры вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Также Вашингтон высылает десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В свою очередь, федеральное казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком России, Фондом национального благосостояния или министерством финансов. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

Санкции Вашингтона против суверенного долга России являются относительно мягким вариантом ужесточения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, нерезиденты и так почти не принимают участия в аукционах по размещению новых выпусков рублевого госдолга с лета прошлого года - их выкупают крупнейшие банки.

Более того, доля нерезидентов в ОФЗ последовательно снижается: если в марте прошлого года она составляла около 35%, то сейчас - около 20%. За 2021 нерезиденты продали ОФЗ на 3,2 млрд долларов. "Более опасными были бы санкции на вторичный госдолг, а особенно - запрет нерезидентам владеть в том числе и "старыми" выпусками (с требованием избавиться от них в течение непродолжительного времени)", - предположила она.

Частичный уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ, заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. В этом случае распродажу быстро выкупят рыночные игроки, у банков достаточно рублевой ликвидности, предположил он.

"При таком сценарии временно может ослабнуть рубль, поскольку сформируется большой разовый спрос на валюту. Впрочем, мы не ждем, что негативный сценарий уведет пару доллар-рубль существенно от текущих уровней", - говорит Русецкий.

Рубль может в моменте достичь прошлогодних минимумов, однако вряд ли курс сможет надолго закрепиться выше отметок в 80 рублей за доллар и 94 рубля за евро, добавляет Беленькая.

Ограничительные меры лишь усложнят жизнь американским финансовым организациям, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Объявление новых санкций, по сути, снимает неопределенность, которая терзала рубль в последнее время. Поэтому свершившееся событие можно назвать позитивом для российской валюты. Рынок перестанет испытывать беспокойство в ожиданиях "драконовых" мер", - подытожил эксперт.

Фото: Пресс-служба МИД РФ
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Курс рубля в четверг уже снижался на фоне сообщений о возможности новых американских санкций в отношении России. В течение торговой сессии доллар вырос до 77,33 рубля, европейская валюта поднялась до 92,5 рубля.

Сейчас в отношении суверенного долга России действуют частичные санкции, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа летом 2019 года. Они предусматривают запрет на покупку американскими банками валютных еврооблигаций российского правительства на первичных размещениях. При помощи специальных исключений ("waivers"), Трамп вывел из-под ограничений любые покупки банками США рублевых облигаций ОФЗ и торговлю евробондами на вторичном рынке.

Агентство Bloomberg еще в марте писало о планах США и Великобритании ввести "экстремальные санкции" против российского госдолга. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, отмечал, что в этом случае ведомство будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки ОФЗ.

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