К мопедам приравняют все велосипеды, самокаты и другие индивидуальные средства передвижения, оснащенные электродвигателями. Исключение предлагается лишь для "средств индивидуальной мобильности".
Так предложено обозначать транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющее систему гироскопической стабилизации". Проще говоря, речь идет о роликовых коньках, самокатах, скейтбордах и т.п.
Им предстоит, как и сейчас, передвигаться исключительно по тротуарам. Электротранспорту же предпишут передвижение по краю проезжей части дороги или по обочине.
При этом для управления таким транспортом хотят ввести возрастной ценз - не моложе 16 лет.
Кроме того, в комиссии Общественной палаты предлагают запретить управлять перечисленными средствами передвижения пьяным и людям, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. А также тем, кто настолько плохо себя чувствует или так утомлен, что может угрожать безопасности движения.
Обсудить предлагаемые поправки общественники запланировали на круглом столе 19 апреля. "По итогам этого мероприятия мы сформируем документ, который будет открыт для широкого общественного обсуждения.
Это очень смелая и новая концепция, которая требует мнения общественности и обратной связи граждан", - цитирует ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты Александра Холодова.
"Если человек едет на самокате, который не может сильно разгоняться, то пусть он едет, как хочет, надо отстать от него, - считает руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов. - И если говорить про электросамокаты, где установлен двигатель с мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20-25 километров в час, я не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД. От таких электросамокатов не надо ожидать, что они будут ездить по дорогам".
"А вот если этот электросамокат мощный и может разгоняться до скорости больше 30-40 километров в час, то на него должны распространяться все правила, которые распространяются на мопеды и скутеры, включая требование наличия водительского удостоверения", - считает автоэксперт.
В декабре 2020 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщал о росте числа аварий с участием электросамокатов, сигвеев, моноколес и других индивидуальных транспортных средств на 166 процентов. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Всего их произошло 266. В таких авариях погибли 4 и были ранены 279 человек.
В конце прошлого года сообщалось, что правила использования электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности планируется подготовить. Об этом говорил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин
"Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения.
Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже, как контролировать", - пояснял Кузин.
Он отмечал, что Госавтоинспекция не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта.
Стоит напомнить, что в прошлом году министерство транспорта подготовило масштабный проект поправок в ПДД, который должен был ввести то самое понятие "средства индивидуальной мобильности". Его предлагалось распространить на электросамокаты и прочие современные средства передвижения.
Но рабочая группа по регуляторной гильотине в декабре 2020 года вернула законопроект авторам на доработку.