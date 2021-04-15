Средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе электросамокаты, предлагается приравнять по статусу к мопедам. А значит, их хозяевам придется соблюдать Правила дорожного движения и в некоторых случаях - при определенных мощностях двигателя - получать права на управление. Внести соответствующие изменения в ПДД предлагает комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями.

К мопедам приравняют все велосипеды, самокаты и другие индивидуальные средства передвижения, оснащенные электродвигателями. Исключение предлагается лишь для "средств индивидуальной мобильности".

Так предложено обозначать транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющее систему гироскопической стабилизации". Проще говоря, речь идет о роликовых коньках, самокатах, скейтбордах и т.п.

Им предстоит, как и сейчас, передвигаться исключительно по тротуарам. Электротранспорту же предпишут передвижение по краю проезжей части дороги или по обочине.

При этом для управления таким транспортом хотят ввести возрастной ценз - не моложе 16 лет.

Кроме того, в комиссии Общественной палаты предлагают запретить управлять перечисленными средствами передвижения пьяным и людям, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. А также тем, кто настолько плохо себя чувствует или так утомлен, что может угрожать безопасности движения.

Запретить управлять новыми средствами передвижения, такими как электросамокаты, хотят пьяным, уставшим и употребившим некоторые лекарства

Обсудить предлагаемые поправки общественники запланировали на круглом столе 19 апреля. "По итогам этого мероприятия мы сформируем документ, который будет открыт для широкого общественного обсуждения.

Это очень смелая и новая концепция, которая требует мнения общественности и обратной связи граждан", - цитирует ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты Александра Холодова.

"Если человек едет на самокате, который не может сильно разгоняться, то пусть он едет, как хочет, надо отстать от него, - считает руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов. - И если говорить про электросамокаты, где установлен двигатель с мощностью, которая не позволяет разгоняться больше 20-25 километров в час, я не вижу необходимости в дополнительных ограничениях в ПДД. От таких электросамокатов не надо ожидать, что они будут ездить по дорогам".

"А вот если этот электросамокат мощный и может разгоняться до скорости больше 30-40 километров в час, то на него должны распространяться все правила, которые распространяются на мопеды и скутеры, включая требование наличия водительского удостоверения", - считает автоэксперт.

В декабре 2020 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщал о росте числа аварий с участием электросамокатов, сигвеев, моноколес и других индивидуальных транспортных средств на 166 процентов. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Всего их произошло 266. В таких авариях погибли 4 и были ранены 279 человек.

В конце прошлого года сообщалось, что правила использования электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности планируется подготовить. Об этом говорил замглавы ГИБДД России Владимир Кузин

"Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения.

Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже, как контролировать", - пояснял Кузин.

Он отмечал, что Госавтоинспекция не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта.

Стоит напомнить, что в прошлом году министерство транспорта подготовило масштабный проект поправок в ПДД, который должен был ввести то самое понятие "средства индивидуальной мобильности". Его предлагалось распространить на электросамокаты и прочие современные средства передвижения.

Но рабочая группа по регуляторной гильотине в декабре 2020 года вернула законопроект авторам на доработку.