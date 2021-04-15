ФМБА получило разрешение на вторую фазу исследований препарата от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата от коронавируса "Мир-19". Об этом заявила глава ФМА Вероника Скворцова. По ее словам, вторая фаза займет "минимум несколько месяцев".

Агентство планирует зарегистрировать препарат "Мир-19" в конце года.

Ранее Скворцова рассказала, что новый препарат можно будет вводить с помощью ингаляций или интраназально (в нос). Первая фаза клинического исследования безопасность и хорошую переносимость лекарства.

"Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - пояснила Скворцова после первой фазы испытаний.

Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса.