ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19", сообщили в агентстве.

"Мир-19" - не вакцина, а препарат прямого действия. Он разработан ФМБА. Его можно вводить с помощью ингаляций или интраназально (в нос). Сейчас завершена первая фаза клинического исследования лекарства. Она показала его безопасность и хорошую переносимость, рассказали в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, которые инфицированы SARS-CoV-2.

По мнению главы ФМБА Вероники Скворцовой, "Мир-19" - уникальный препарат. Он основан на применении микроРНК.

"Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - пояснила она.