ГАЗ оформил патент на логотип "Чайки"

Горьковский автозавод защитил патентом графическое изображение элемента эмблемы классического автомобиля ГАЗ-13 "Чайка", об этом свидетельствует выгрузка из базы fips.ru.

Декоративный элемент в виде вытянутой по горизонтали латинской V устанавливался на решетку радиатора лимузина.

Оформление охранного документа на значок "Чайки" не означает, что ГАЗ планирует его использовать на какой-либо нынешней продукции. Компания из соображений юридической "гигиены" сохраняет за собой исторические торговые имена и эмблемы. Патент оформлен по классу автомобилей и игрушек, следует из описания.

Товарный знак будет закреплен за ГАЗом на 10 лет.

ГАЗ выпускал мелкосерийные лимузины "Чайка" с 1959-го по 1988-й. Производились два поколения модели - ГАЗ-13 (до 1981-го) и ГАЗ-14 (с 1977-го, четыре года машины делали параллельно).