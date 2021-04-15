Глава Пентагона заявил о продолжении военных поставок на Украину

США продолжат поставлять Украине некоторые виды вооружений, а также отправлять туда своих военных инструкторов. С таким заявлением выступил в среду глава Пентагона Ллойд Остин на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

По словам Остина, Вашингтон уже "некоторое время" оказывает Киеву материальную поддержку. Речь идет о небоевом снаряжении, некоторых видах вооружений и отправке американских военных инструкторов на Украину. "Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях", - цитирует РИА Новости министра обороны США.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал поставки Вашингтоном вооружений. Они шли и продолжаются, объемы такой помощи Киеву наращиваются. "США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - подчеркнул дипломат. Рябков также отметил, что США фактически поощряют Киев не соблюдать Минские договоренности.