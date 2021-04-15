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15.04.2021 16:26
Рубрика: Digital

Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры

Текст: Ирина Алпатова

Все личные документы можно будет хранить в новом мобильном приложении "Госдоки", которое разработали в Минцифры. В июне 2021 года оно начнет работать в тестовом режиме.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Хранить копии документов - паспорта, водительских прав, свидетельства о браке и других - в электронной почте, облаке или в телефоне в виде фотографий небезопасно, поясняют в ведомстве. К тому же документы не обновляются авто­матически, их нельзя проверить и предъяв­ить для совершения юридически значимых действий.​

"Мобильное приложение "Госдоки" станет уд­обным, а главное, безопасным способом для электронного хран­ения документов. Исп­ользовать приложение и предоставлять док­ументы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись пор­тала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госд­оках" всегда будут актуальными", - рассказали в Минцифры.

Проект реа­лизуется в рамках на­цпрограммы "Цифровая экономика­". Стоимость разрабо­тки мобильного прило­жения составит до 50 млн рублей.

Digital Технологии Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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