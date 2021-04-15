Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры

Все личные документы можно будет хранить в новом мобильном приложении "Госдоки", которое разработали в Минцифры. В июне 2021 года оно начнет работать в тестовом режиме.
Хранить копии документов - паспорта, водительских прав, свидетельства о браке и других - в электронной почте, облаке или в телефоне в виде фотографий небезопасно, поясняют в ведомстве. К тому же документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий.
"Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными", - рассказали в Минцифры.
Проект реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн рублей.