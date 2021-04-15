Hyundai представила пикап Santa Cruz для городских миллениалов

Hyundai представила пикап Santa Cruz, который, по словам компании, открывает новый сегмент Sport Adventure Vehicle. Буквально это означает следующее: модель ориентирована на тех, кто проживает в городе, но на уикэнд совсем не против сорваться за его пределы.

Пикап не рамный, в его основе лежит платформа Hyundai Tucson нового поколения, но модифицированная. Это следует из размера колёсной базы Santa Cruz - 3005 мм, в то время как у Tucson этот параметр равен 2680 мм. Длина Santa Cruz составляет 4971 мм, ширина - 1905 мм, высота - 1694 мм.

Компания назвала также размеры грузовой площадки. Если мерить по низу, то длина равна 1323 мм, по верху чуть меньше - 1229 мм. Объём составляет 2.9 кубических метра.

В качестве конкурентов в Hyundai назвали Honda Ridgeline, Nissan Frontier и Toyota Tacoma, которые, безусловно больше и практичнее с точки зрения грузовых возможностей, чем представленный пикап Hyundai, но имеют и свой недостаток, который не позволяет им привлекать в стан клиентов такой категории покупателей, как миллениалы. На последних и рассчитывают в Hyundai с новым Santa Cruz.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Фото: Пресс-служба Hyundai

Про салон и доступные ассистенты можно сказать коротко - всё такое же, как на новом Hyundai Tucson, один в один, за исключением ниш под подушками заднего ряда сидений.

Hyundai Santa Cruz, как и предполагалось, оснащается бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 190 л.с., который агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для пикапа предусмотрены версии с системой полного привода HTRAC. Также для Santa Cruz предусмотрен ещё один силовой агрегат, состоящий из турбированной "четвёрки" аналогичного объёма мощностью более 275 л.с. и 8-скоростной преселективной роботизированной трансмиссии. Этот силовой агрегат также доступен с 4х4.

Hyundai Santa Cruz будет выпускаться на заводе в штате Алабама. В США уже можно оформить предварительную заявку на приобретение модели. Продажи новинки стартуют летом. О перспективах выхода на другие рынки, кроме США, пока ничего не сообщается.