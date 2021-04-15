Какой кроссовер содержать дешевле: RAV4, Tiguan или Tucson

Hyundai Tucson в эксплуатации обходится заметно дешевле своих основных конкурентов на российском рынке - Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. К такому выводу по результатам исследования пришло издание Drom, которое провело оценку расходов трех бестселлеров в пересчете на 5 лет или 100 000 км пробега.

Портал сравнил три компактных кроссовера в схожих конфигурациях с бензиновыми моторами, автоматической коробкой передач и полным приводом. Hyundai Tucson оснащен 2,4-литровым двигателем (184 л.с.), Toyota RAV4 - 2,5-литровым (199 л.с.), Volkswagen Tiguan - 2,0-литровым (180 л.с.). При покупке самым доступным является Tucson - 2 069 900 рублей, самым дорогим - RAV4 (2 548 000 рублей), Tiguan между ними - 2 269 900 рублей.

Расчет расходов на бензин проводился при условии использования автомобилей в режиме "80% пробега - в городе, 20% - за городом", причем для каждой модели подразумевается рекомендованный производителем сорт топлива. Hyundai и Toyota можно заправлять АИ-92, Volkswagen требует более дорогого АИ-95.

Tucson является самым прожорливым из троицы - на 100 000 км пробега при нынешних ценах бензин для него в сумме обойдется в 482 118 рублей, у Volkswagen эта статья расходов составляет 461 648 рублей, ну а RAV4 - наиболее экономичный - потребует на бензин 385 871 рубль.

Однако повышенные расходы на топливо Hyundai компенсирует дешевизной периодического обслуживания на фирменных СТО: за 100 тысяч км нужно шесть посещений СТО, на которые уйдет 79 142 рублей. Volkswagen также необходимо будет шесть раз обслужить на сервисе, но выложить придется больше - 126 873 рублей. Toyota же выжмет своего владельца - 10 плановых ТО суммой 193 000 рублей.

Покупка покрышек на летний и зимний сезоны для Hyundai с учетом шиномонтажа обойдется в 81 120 рублей, для Volkswagen - 84 440, а для Toyota из-за большей размерности шин - 95 560 рублей.

Расходные детали тормозов с заменой меньше всего стоят у Hyundai - 32 994 рублей, чуть дороже - у VW, 36 395 рублей и значительно дороже - у Toyota, 39 420 рублей.

Toyota RAV4 является наиболее ликвидной на вторичном рынке, поэтому через пять лет и 100 000 км пробега при перепродаже потеряет всего 26% от первоначальной цены, стоимость Tucson при тех же условиях снизится на 30%, ну а Tiguan потеряет 37% от стоимости в автосалоне.

В итоге пять лет эксплуатации на Hyundai Tucson обойдутся в сумме в 1 432 169 рублей (23 869 в месяц), на RAV4 - в 1 519 496 рублей (25 325 в месяц), на Tiguan - 1 682 151 рублей (28 036 в месяц).