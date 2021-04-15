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15.04.2021 07:44
Рубрика: В мире

КНДР отмечает главный праздник - День солнца

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня КНДР отмечает крупнейший государственный праздник - День солнца - являющийся поэтическим названием дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. В отличие от прошлого года, когда из-за пандемии COVID-19 многие торжественные мероприятия прошли в сокращенном варианте, на этот раз Страна чучхе проводит празднества с "докоронавирусным" размахом, подчеркивая, что страна смогла предотвратить проникновение в КНДР инфекции.
Фото: Евгений Агошков/ТАСС Фото: Евгений Агошков/ТАСС
Фото: Евгений Агошков/ТАСС

Торжественные мероприятия в честь 109-го дня рождения Ким Ир Сена - начались в КНДР еще за несколько дней до 15 апреля - даты, на которую приходится сам праздник. Как сообщили официальные СМИ КНДР, что затем подтвердили и власти Южной Кореи, по всей Северной Корее стали проходить традиционные для подобного дня акции - многочисленные концерты, спортивные соревнования, выставки, на которых рассказывают про жизненный путь и достижения основателя Корейской Народно-Демократической Республики.

Фото: KCNA VIA KNS / AFP
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Кроме того, на заводах, фабриках, в рабочих коллективах проходят торжественные собрания в честь праздника, а также митинги. Как отметила газета "Нодон Синмун", "на каждой улице страны отмечают День солнца". В целом в Северной Корее сейчас царит атмосфера всеобщего праздника, в котором участвует все население страны. Судя по подходу властей КНДР, они сделали все таким образом, чтобы показать миру, что страна полностью свободна от COVID-19, так как все мероприятия проводятся с участием большого количества народа.

В прошлом году многие акции были отменены из-за начала пандемии коронавируса, но с тех пор Пхеньян неоднократно заявлял, что страна, которая быстрее всех закрыла границы, смогла не допустить проникновение инфекции, что и позволяет ей сейчас проводить крупные торжественные мероприятия. С подобными оценками согласны и в министерстве объединения Южной Кореи. "109-я годовщина дня рождения Ким Ир Сена не является "круглой датой", которыми в Северной Корее считают, когда год заканчивается на 0 или 5, а потому признаков особых каких-то акций типа военного парада не отмечено. С другой стороны, общий размах идентичен тому, что мы видели в КНДР в обычные годы, то есть до начала пандемии COVID-19", - заявили в южнокорейском ведомстве в ходе брифинга для журналистов.

Отметим, что ранее в интервью ТАСС посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора подтвердил, что в последнее время в столице КНДР стали ослаблять разного рода ограничения на передвижения и массовые мероприятия. Аналогичные шаги, согласно имеющейся у "РГ" информации, были предприняты и в других городах Северной Кореи - Синыйчжу, Вонсане, Раджине и других.

Учитывая зафиксированные признаки активности Северной Кореи на разного рода объектах, имеющих отношение к ракетной и ядерной программам Страны чучхе, некоторые зарубежные эксперты ожидали, что Пхеньян может пойти на запуск новых баллистических ракет или спуск на воду практически готовой крупной подводной лодки-ракетоносца, но пока никаких признаков подобного не зафиксировано. "Мне нечего вам сказать сегодня. Мы не фиксируем признаков какой-либо особой активности или необычных передвижений в подразделениях Вооруженных сил Северной Кореи", - заявил в ходе брифинга для СМИ глава отдела по связям с общественности министерства обороны Южной Кореи Ким Чжун Нак.

Пока не поступало также сообщений о каких-либо публичных мероприятиях с участием лидера КНДР Ким Чен Ына, но, возможно, официальная информация об этом будет представлена СМИ КНДР либо позже сегодня либо завтра утром. Известно, что сегодня вечером в Пхеньяне состоится большой праздничный салют, который станет своего рода кульминацией Дня солнца.

В мире Восточная Азия Северная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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