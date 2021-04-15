Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент

Молдавский Конституционный суд (КС) разрешил президенту Майе Санду распустить парламент. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле по итогам прошедшего в четверг заседания, в рамках которого рассматривался запрос Санду о возможности проведения досрочных выборов.

"Конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств для роспуска парламента", - сказала Маноле.

Она заявила, что за подобное решение проголосовало трое из пяти судей, двое высказались против. Таким образом, вердикт позволяет президенту своим указом распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Напомним, что по молдавским законам досрочные выборы должны проводиться по мажоритарной системе не ранее, чем через 60 дней, но не позднее, чем через три месяца после даты роспуска парламента. При этом их нельзя проводить во время режима ЧП, которое было введено в стране из-за коронавируса и продлится до 31 мая.