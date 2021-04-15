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15.04.2021 05:37
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал доклад разведки США о глобальных угрозах

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
В США вышла в свет ежегодная "Оценка глобальных угроз", которую подготовили 18 разведывательных служб США. В несекретной части перечисляются основные страны, представляющие угрозу для США. Разумеется, там в числе самых "любимых" противников - Россия, а также Китай, Иран и Северная Корея. Эти страны, мол, "продемонстрировали способность и намерение продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, несмотря на пандемию". То есть вина оппонентов США в том, что они в состоянии отстаивать свои интересы, однако мир устроен так, что это возможно лишь за счет США: если какие-то независимые от США страны укрепляются, то Америке от этого почему-то все время плохо.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

В чем "вина" непосредственно России также сказано весьма подробно: "Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США (в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем), для достижения своих целей".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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То есть, попросту говоря, Россия планирует вести себя как суверенная мировая держава, делать все то, что делают сами США, а это по понятиям продвигаемого Западом "порядка, построенного на правилах" - высшая крамола.

По-прежнему повторяется "мантра" про какое-то маниакальное стремление России вмешиваться в американские выборы. Хотя уже, по-моему, даже далекий от политики обыватель понимает, что с точки зрения российских интересов выбора как такового в США практически не осталось - налицо железобетонный межпартийный антироссийский консенсус. И для его преодоления нужно не какое-то внешнее вмешательство в выборы, а элементарная возможность для американского политикума, простите за грубость, "перебеситься" в "собственном соку".

И в этом контексте вывод разведок США о том, что Россия, мол, продолжит развивать военный, ядерный, космический, энергетический, кибер- и разведывательный потенциал чтобы "подрывать" позиции США, надо расценивать исключительно с точки зрения действий самих США. Если цель США в том, чтобы срывать проекты между ЕС и Россией, поддерживать антироссийские перевороты по границам России, совершать агрессии против суверенных государств в разных регионах мира - Россия действительно будет делать все возможное для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность и действие норм международного права.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Но в Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России, на самом деле, не угрожает Америке, если та ослабит свою антироссийскую активность, тем более у российских границ. Действия России - реакция, а не вызов. Другое дело, что в Вашингтоне привыкли к подчинению, а не сопротивлению. Но в многополярном мире так не бывает, увы.

Перемены должны произойти, они назрели. Остается надежда на предстоящий саммит двух президентов. Решения в конечном счете принимать им.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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