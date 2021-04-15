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15.04.2021 16:18
Рубрика: Власть

Косачев о новых санкциях США: Это крайне циничная игра

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадеживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности, остается только догадываться. Вариантов ответа два.

Менее вероятный - сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции, как то театральное ружье на сцене - хоть и по заранее написанному сценарию, но невзирая на изменившиеся обстоятельства.

Я не верю в такую возможность, версия слишком примитивна с учетом изощренности сознания вашингтонских русофобов.

А вот значительно более вероятную интерпретацию подсказывает вышедший одновременно с санкционными решениями комментарий помощника президента США по нацбезопасности Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жесткого давления на Россию. В таком случае согласие на нее будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора").

Это крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира.

Отвечать собственно на санкции надо, на мой взгляд, обязательно, и делать это следует оперативно.

Определяться по встрече тоже предстоит, но для этого есть достаточно времени. Уже лет двести человечество пользуется сентенцией "месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Полагаю, она, эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идёт не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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