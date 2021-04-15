Косачев объяснил смысл введения санкций США

США, вводя санкции против России буквально через пару дней после телефонного разговора лидеров двух стран, вынуждают Москву принимать предложение о встрече Владимира Путина и Джо Байдена в максимально жестких условиях, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал на своей станице в Facebook

По его мнению, ключ к пониманию ситуации дает комментарий помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться".

"Если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жесткого давления на Россию", - полагает Косачев.

В таком случае отказ Москвы от встречи будет поводом для любых дальнейших карательных мер ("Россия недоговороспособна, и у нас нет выбора"), а согласие на нее будет читаться стремлением смягчить ограничения, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта.

"Это крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира", - считает сенатор. По его мнению, реакция Москвы должна быть оперативной.

При этом он уверен, что надо готовиться к встрече Путина и Байдена, держа в голове древнюю сентенцию о том, что месть - это блюдо, которое надо подавать холодным.

Она вполне применима и в случаях, когда речь идет не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество, заключил парламентарий.