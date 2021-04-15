Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 16 апреля, встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце, политики в том числе обсудят отношения с Россией.

Сообщается, что Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, а Меркель будет участвовать во встрече посредством видеосвязи.

Ранее сегодня госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что поддержка Брюсселем Киева в отношениях с Москвой не означает вступление Украины в ЕС.