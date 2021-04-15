МИД РФ: Санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран

"Такой курс, подчеркивали неоднократно, не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира", - заявила Захарова в ходе брифинга​​​.

Она напомнила, что о заинтересованности в нормализации отношений с РФ американский президент Джо Байден говорил еще в беседе с российским лидером Владимиром Путиным. "Но действия его (Байдена - прим. "РГ") администрации свидетельствуют об обратном", - сказала дипломат.

Напомним, ранее сегодня Вашингтон объявил о высылке 10 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций против России. Свои действия американские власти обосновали тем, что РФ якобы вмешивалась в местные выборы. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.