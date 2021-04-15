США высылают 10 российских дипломатов

Новости

В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения 16:43
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
В Нижневартовске в районе промзоны позеленел водоем 15:46
Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Байдена 15:35
Шалимов извинился за слова о возрасте Умярова 15:28
Посол Украины в ФРГ пригрозил Западу ядерным статусом Киева 15:25
В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов 15:19
Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 15:59
Рубрика: В мире

США высылают 10 российских дипломатов

Текст: Алла Владимирова
США высылают десять сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне в рамках новых антироссийских санкций. Свои действия американские власти объяснили тем, что разведка России якобы стоит за вмешательством в выборы США, передает ТАСС.
Фото: iStock
Эксперты оценили последствия новых санкций США

Кроме того, в рамках нового пакета ограничительных мер Соединенные Штаты запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Вдобавок к этому санкции коснулись 16 организаций и 16 физических лиц, которые якобы связаны со вмешательством в американские выборы, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, - в том числе, членов правительства региона.

Отметим, что новые санкции США против РФ введены всего через два дня после того, как американский президент Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу.

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес во вмешательстве в американские выборы. Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в случае новых санкций США против России Москва не оставит их без ответа, и если будет высылка дипломатов, то последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям", цитирует политика РИА Новости.

В мире США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер получил четыре года колонии
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана