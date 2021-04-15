США высылают 10 российских дипломатов

Кроме того, в рамках нового пакета ограничительных мер Соединенные Штаты запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Вдобавок к этому санкции коснулись 16 организаций и 16 физических лиц, которые якобы связаны со вмешательством в американские выборы, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, - в том числе, членов правительства региона.

Отметим, что новые санкции США против РФ введены всего через два дня после того, как американский президент Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу.

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес во вмешательстве в американские выборы. Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в случае новых санкций США против России Москва не оставит их без ответа, и если будет высылка дипломатов, то последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям", цитирует политика РИА Новости.