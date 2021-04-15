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15.04.2021 20:37
Рубрика: Власть

МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции

Россия в ближайшее время предпримет "серию мер" в ответ на новые санкции США. Об этом в четверг, 15 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил послу США в Москве Джону Салливану.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Рябков назвал неуместными предостережения Вашингтона от "дальнейшей эскалации", поскольку долгие годы Москва "демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне". В то же время сменявшие друг друга администрации Белого дома только усугубляли положение, не реагируя на "конструктивные импульсы", исходящие от России.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении России. В частности, посольство в Вашингтоне должны покинуть 10 дипломатов. А американским компаниям после 14 июня запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ 2021 года.

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США

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