МИД Турции: Анкара не поддерживает ни одну из сторон кризиса на Украине

Анкара не поддерживает ни одну из сторон в кризисе на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас хорошие отношения, как с Россией, так и с Украиной. Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путем. Наши отношения с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами. В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон", - заявил министр в эфире телеканала NTV.

Напомним, 10 апреля по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары оказать "необходимую поддержку" в урегулировании конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.