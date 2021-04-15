Министр юстиции поддержал создание электронной системы адвокатуры

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал проект цифровизации адвокатуры, который делает прозрачным целый ряд процессов.

Например, электронная система распределяет между адвокатами заявки от суда и следствия. Речь о ситуациях, когда адвокат предоставляется человеку государством.

Хотя защитник и приходит по заявке следователя, он независим и представляет интересы исключительно подследственного. Электронная система распределения лишает следователей возможности договариваться с конкретными адвокатами, с которыми удобно сотрудничать. Удобство следователя в задачи адвоката не входит.

Автоматическая система распределяет между адвокатами заявки из суда и следствия. Компьютер не позволяет следователю договариваться с тем, кто удобнее. Придет защищать человека тот, чья очередь

По словам министра юстиции, инициатива по созданию системы автоматизированного распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению заслуживает положительной оценки. На площадке Минюста России была проведена презентация этого проекта для представителей всех правоохранительных органов.

Заявление прозвучало в четверг на десятом Всероссийском съезде адвокатов.

"Необходимо обеспечить сплоченность адвокатского сообщества, приложить необходимые усилия для разрешения всех имеющихся на сегодняшний день проблем и разногласий, обеспечить конструктивный диалог внутри адвокатского сообщества, - заявил министр. - Желаю участникам съезда плодотворных дискуссий, выверенных решений, профессиональных творческих успехов и удачи в вашей благородной работе".

Глава минюста сообщил, что ведомство разрабатывает проект поправок в закон об адвокатуре. В частности, он предусматривает создание единого государственного реестра адвокатов РФ, который будет единственным достоверным, публичным и актуальным источником информации об адвокатах как для граждан, так и для правоохранительных органов и судов. Работа над реестром ведется ведомством уже сейчас в рамках реализации ведомственной программы цифровой трансформации.

При этом министерство юстиции намерено обеспечить информационное взаимодействие между своей информационной системой и Комплексной информационной системой адвокатуры России.

Законопроект будет содержать положение о возможности изготовления и выдачи ордера на исполнение поручения с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставления ордера государственным органам и должностным лицам посредством электронных средств связи. Будут созданы правовые предпосылки для создания реестра электронных ордеров.

В свою очередь, в ФПА обратили внимание на защиту профессиональных прав адвокатов. По данным палаты, за два года зафиксирован 1321 случай вмешательства в адвокатскую деятельность или воспрепятствования этой деятельности, среди них 360 случаев недопуска в какие-то подразделения правоохранительных органов. Нередко адвокатов незаконно пытаются допросить в качестве свидетелей.