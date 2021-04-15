Министр юстиции поддержал создание электронной системы адвокатуры

Новости

Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 17:58
Рубрика: Власть

Накликать защиту

Министр юстиции поддержал создание электронной системы адвокатуры
Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал проект цифровизации адвокатуры, который делает прозрачным целый ряд процессов.

Например, электронная система распределяет между адвокатами заявки от суда и следствия. Речь о ситуациях, когда адвокат предоставляется человеку государством.

Хотя защитник и приходит по заявке следователя, он независим и представляет интересы исключительно подследственного. Электронная система распределения лишает следователей возможности договариваться с конкретными адвокатами, с которыми удобно сотрудничать. Удобство следователя в задачи адвоката не входит.

Автоматическая система распределяет между адвокатами заявки из суда и следствия. Компьютер не позволяет следователю договариваться с тем, кто удобнее. Придет защищать человека тот, чья очередь

По словам министра юстиции, инициатива по созданию системы автоматизированного распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению заслуживает положительной оценки. На площадке Минюста России была проведена презентация этого проекта для представителей всех правоохранительных органов.

Заявление прозвучало в четверг на десятом Всероссийском съезде адвокатов.

Утвержден порядок защиты прав адвокатов

"Необходимо обеспечить сплоченность адвокатского сообщества, приложить необходимые усилия для разрешения всех имеющихся на сегодняшний день проблем и разногласий, обеспечить конструктивный диалог внутри адвокатского сообщества, - заявил министр. - Желаю участникам съезда плодотворных дискуссий, выверенных решений, профессиональных творческих успехов и удачи в вашей благородной работе".

Глава минюста сообщил, что ведомство разрабатывает проект поправок в закон об адвокатуре. В частности, он предусматривает создание единого государственного реестра адвокатов РФ, который будет единственным достоверным, публичным и актуальным источником информации об адвокатах как для граждан, так и для правоохранительных органов и судов. Работа над реестром ведется ведомством уже сейчас в рамках реализации ведомственной программы цифровой трансформации.

При этом министерство юстиции намерено обеспечить информационное взаимодействие между своей информационной системой и Комплексной информационной системой адвокатуры России.

Фото: РИА Новости
Верховный суд запретил нарушать тайну комнаты, где готовится приговор

Законопроект будет содержать положение о возможности изготовления и выдачи ордера на исполнение поручения с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставления ордера государственным органам и должностным лицам посредством электронных средств связи. Будут созданы правовые предпосылки для создания реестра электронных ордеров.

В свою очередь, в ФПА обратили внимание на защиту профессиональных прав адвокатов. По данным палаты, за два года зафиксирован 1321 случай вмешательства в адвокатскую деятельность или воспрепятствования этой деятельности, среди них 360 случаев недопуска в какие-то подразделения правоохранительных органов. Нередко адвокатов незаконно пытаются допросить в качестве свидетелей.

Власть Работа власти Судебная система Власть Право Правительство Минюст Проблемы адвокатуры

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена