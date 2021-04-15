Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией

Рост числа заболевших сахарным диабетом во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. И для решения проблемы нужна всеобщая координация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на глобальном саммите ВОЗ по диабету.

Он напомнил, что данное заболевание часто приводит к инвалидности. А цифры его прироста в мире говорят о "необходимости объединить усилия для решения этой глобальной проблемы", пишет ТАСС.

Министр перечислил меры, которые позволяют российским врачам не только своевременно выявлять пациентов с данным заболеванием, но и корректировать это состояние. Всеобщая диспансеризация населения - одна из таких мер. Лекарства, необходимые для людей с сахарным диабетом, в России входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Пациенты бесплатно получают не только генноинженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты", - сообщил Мурашко.

Ранее глава минздрава отмечал, что диабетикам не надо откладывать вакцинацию от коронавируса, поскольку они находятся в группе повышенного риска по тяжелым осложнениям в случае заражения COVID-19. Сейчас россиянам доступны три вакцины - "КовиВак", разработанная учеными центра имени Чумакова РАН, "Спутник V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами ГНЦ "Вектор". Все препараты показали свою эффективность и безопасность, подчеркнул Мурашко.