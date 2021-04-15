Новости

Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты 04:23
Юрист напомнил о запретах для дачников 04:22
Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией 03:57
Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19 03:33
Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников 03:31
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму 03:14
МВД: В 2020 году выросло число погибших в ДТП с нетрезвыми таксистами 02:52
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за протестов 02:50
Больше 73 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Бразилии 02:35
Страны НАТО к 1 мая начнут вывод войск из Афганистана 02:12
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson 02:11
Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы в Ираке 01:55
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте 01:47
Инспекторы из России посетят военный объект в Германии 01:34
Новая функция появится в Instagram 01:25
Привитые "Спутником V" освобождены от карантина при въезде в Словению 00:58
Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла 00:50
Пушков оценил заявление Блинкена о заинтересованности в диалоге с Россией 00:41
США отменили выход эсминцев Donald Cook и Roosevelt в Черное море 00:36
В Испании запретили использовать поступившую вакцину Johnson & Johnson 00:20
Глава Пентагона заявил о продолжении военных поставок на Украину 00:17
Грузия анонсировала вывод 860 военных из Афганистана 14.04.2021
В Госдуме призвали поддержать клуб "Ахмат" после санкций США 14.04.2021
Киев анонсировал строительство двух заводов по производству патронов 14.04.2021
Поздняков: Экипировка россиян на Олимпиаду соответствует требованиям CAS 14.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 03:57
Рубрика: Общество

Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Рост числа заболевших сахарным диабетом во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. И для решения проблемы нужна всеобщая координация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на глобальном саммите ВОЗ по диабету.

Фото: iStock
В России будет расширено производство товаров для диабетиков

Он напомнил, что данное заболевание часто приводит к инвалидности. А цифры его прироста в мире говорят о "необходимости объединить усилия для решения этой глобальной проблемы", пишет ТАСС.

Министр перечислил меры, которые позволяют российским врачам не только своевременно выявлять пациентов с данным заболеванием, но и корректировать это состояние. Всеобщая диспансеризация населения - одна из таких мер. Лекарства, необходимые для людей с сахарным диабетом, в России входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Пациенты бесплатно получают не только генноинженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты", - сообщил Мурашко.

Ранее глава минздрава отмечал, что диабетикам не надо откладывать вакцинацию от коронавируса, поскольку они находятся в группе повышенного риска по тяжелым осложнениям в случае заражения COVID-19. Сейчас россиянам доступны три вакцины - "КовиВак", разработанная учеными центра имени Чумакова РАН, "Спутник V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами ГНЦ "Вектор". Все препараты показали свою эффективность и безопасность, подчеркнул Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Международные организации ВОЗ

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии