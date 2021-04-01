Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию

Наращивается поставка вакцин от COVID-19 в регионы. Отгружено уже 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", наращивается производство "ЭпиВакКороны", а третья вакцина "КовиВак" также готова к промышленному выпуску, и ее поставки, как ожидается, начнутся уже в первой декаде апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью "России 24". Что касается "облегченной" версии "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - подан пакет документов на ее регистрацию.

Вакцинация становится доступнее. "На сайте госуслуг доступна запись на две недели вперед, с выбором временного промежутка. Если нет свободного слота - пациент ставится на ожидание и получает извещение, когда свободное время появляется", - пояснил Мурашко. Он также отметил, что привиться можно в поликлинике по месту жительства, а также во временных пунктах вакцинации, которые развертываются во многих городах. В сельской местности к вакцинации подключают врачебные амбулатории и ФАПы.

"Наконец, у нас появилось оружие против COVID-19, все три вакцины эффективны и безопасны. Мы прогнозируем, что в это нелегкой схватке мы победим", - подчеркнул Мурашко.

Министр настаивает, что не нужно ждать конкретной вакцины и откладывать вакцинацию. В первую очередь это относится к диабетикам и людям с ожирением, больным гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям старше 60 лет - все они в группе повышенного риска по тяжелым осложнениям в случае заражения коронавирусом.

"Сердечники и диабетики должны прививаться. Это лучше сделать незамедлительно - потому что среди них наиболее тяжелое течение, - пояснил министр. - Для них прививка - жизнесберегающий фактор, она спасает от грозных осложнений. Какой именно вакциной прививаться - принимает решение лечащий врач. Использоваться могут все три. Но ждать, пока доступны повсеместно все три, не нужно, особенно категории риска".

Мурашко рассказал, что общаясь с больными в "красных зонах", слышит, что некоторые хотели вакцинироваться, но "не успели". "Сейчас у всех есть возможность успеть", - подчеркнул Михаил Мурашко.