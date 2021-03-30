В России началось производство третьей вакцины от COVID-19

В конце прошлой недели в Центре имени Чумакова стартовало производство третьей вакцины от коронавируса - "КовиВак". Продолжаем отвечать на вопросы из нашего "Социального банка вопросов о COVID-19" об особенностях этой и других вакцин и развеиваем некоторые мифы о рисках вакцинации.

Сообщили о начале производства третьей нашей вакцины "КовиВак", правда ли, что ее можно прививать онкобольным, диабетикам, аллергикам?

- Ожидается, что да, эту вакцину можно будет применять у не очень здоровых людей.

Отличие "КовиВак" от двух других наших вакцин ("Спутник V" и "ЭпиВакКорона") состоит в том, что в ней используется цельный вирус, а не фрагменты (или искусственные копии фрагментов) его генома. При этом вирус инактивирован ("убит" особым способом). В результате прививки невозможно заразиться коронавирусом, но иммунитет при этом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Цельновирионные вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ ожидается наиболее полным, а препарат должен быть эффективным и против мутировавших штаммов, - пояснил директор ФНЦ имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Кроме того, по словам Ишмухаметова, разработчики вакцины ожидают, что "КовиВак" можно будет спокойно применять у онкологических больных, диабетиков, аллергиков, людей с аутоиммунными заболеваниями. Но такое разрешение минздрав сможет выдать только после того, как будут проведены соответствующие дополнительные клинические исследования - это займет несколько месяцев. Проверят эффективность "КовиВака" и у возрастных пациентов. Пока же вакцина рекомендована к применению у взрослых от 18 до 60 лет без тяжелых сопутствующих заболеваний.

Когда появятся вакцины от COVID-19 в виде капель в нос?

Точный срок сейчас никто не назовет, но разработки назальных вакцин идут в нескольких странах, включая и Россию.

На днях о наборе добровольцев для участия в испытаниях вакцины в форме назального спрея объявили британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Испытания продлятся около четырех месяцев.

Назальные формы вакцины против коронавируса разрабатываются и в России. При этом их разработчики ориентируются преимущественно на детей. Так, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что после окончания пострегистрационных исследований "Спутника V" на взрослых начнется тестирование детского варианта вакцины - в несколько этапов, с последовательным понижением возраста участников. При этом для маленьких детей, по мнению Гинцбурга, целесообразно использовать щадящую назальную форму вакцины. По своему составу препарат будет такой же, однако для детей могут уменьшить дозировку.

О разработке детского варианта второй российской вакцины - "ЭпиВакКорона" и планах о проведении клинических исследований с участием детей также сообщали и в ГНЦ "Вектор". В этом научном центре также разрабатывают назальный вариант вакцины, простой и удобный в применении.

Правда ли, что прививка против COVID-19 вредна для будущего ребенка?

- На сегодняшний день нет данных о том, что вакцинация от COVID-19 может отрицательно отразиться на детородных функциях женщин и мужчин, - сообщила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет, - отметила главный репродуктолог. - Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв (созревание здоровых яйцеклеток. - Ред.) у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин".

При этом, по словам Долгушиной, имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция в связи с заражением коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность. "Поэтому профессиональное сообщество - Российское общество акушеров-гинекологов - рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей", - сказала эксперт.

По инструкции к применению всех трех российских вакцин при уже наступившей беременности прививки делать нельзя. Но, как поясняли разработчики препаратов, это связано не с какими-то опасными свойствами вакцин, а с существующим порядком допуска их к применению. Дело в том, что без положительного результата клинических исследований на определенной группе пациентов препарат к использованию не допускается, но испытания новых лекарств и вакцин на беременных не проводят по этическим соображениям.

Взрослым вакцину вкалывают, а детям будут закапывать в виде капель в нос. Фото: EPA

Почему говорят, что не всеми вакцинами можно прививаться повторно?

Ряд экспертов действительно считают, что вакцина "Спутник V" и другие векторные вакцины "одноразовые" - ими можно прививаться только один раз, а ревакцинация возможна, только если поменять вектор (взять другую разновидность аденовируса). Свою точку зрения эксперты объясняют так: векторные вакцины содержат живые аденовирусы. К ним после прививки формируется иммунитет (антитела) так же, как и к коронавирусу. Поэтому если спустя, например, год снова ввести такую же вакцину, прежнего уровня защиты уже не будет, поскольку иммунная система "узнает" аденовирусный вектор и подавит его.

Об этом, в частности, говорили в одном из интервью замдиректора по научной работе МНОЦ МГУ профессор Симон Мацкеплишвили, известный эпидемиолог Михаил Фаворов, а недавно ту же точку зрения представили в Роспотребнадзоре.

Правда, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург с такой точкой зрения не согласен. "Данные ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", - пояснил Гинцбург.

По его словам, иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите от COVID-19 клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального (антительного) иммунного ответа.

При этом "ЭпиВакКорону" от ГНЦ "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова для ревакцинации можно будет применять без сомнений - тут никаких двух мнений ученые не высказывают.

Кстати

Хроническим больным, в том числе с онкологией, после инфаркта и с высоким давлением можно прививаться от COVID-19, в частности, вакциной "ЭпиВакКорона", если заболевание находится не в активной форме, сообщил иммунолог, руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. "Если вы в состоянии ремиссии, вне острого процесса, то не просто можно, нужно прививаться, потому что любая инфекция только ослабит ваш организм", - сказал Семенов в эфире "Эхо Москвы". Утвердительно он ответил и на вопрос, можно ли делать прививку в возрасте за 60 лет после двух перенесенных инфарктов. По поводу ДЦП эксперт сказал: "Прекрасно дети с ДЦП вырабатывают антитела, потому что это проблема неврологическая, а не иммунологическая".