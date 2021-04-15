МВФ: РФ отлично справилась с управлением экономикой во время пандемии

По его словам, Москва смогла преодолеть кризис благодаря "решительным ответным мерам в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах". Говоря о ситуации с повышением уровня инфляции, Крамер назвал это временным фактором.

"Они должны постепенно сойти на нет. Мы не ожидаем, что это окажет значительное влияние на наши прогнозы роста", - отметил представитель МВФ (цитата по ТАСС).

Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП в 2021-2022 годах на 3,8% ежегодно.