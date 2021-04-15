МВФ: РФ отлично справилась с управлением экономикой во время пандемии

Российские власти отлично управляют экономикой страны и поддерживают макроэкономическую стабильность в период пандемии нового коронавируса. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
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По его словам, Москва смогла преодолеть кризис благодаря "решительным ответным мерам в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах". Говоря о ситуации с повышением уровня инфляции, Крамер назвал это временным фактором.
"Они должны постепенно сойти на нет. Мы не ожидаем, что это окажет значительное влияние на наши прогнозы роста", - отметил представитель МВФ (цитата по ТАСС).
Международный валютный фонд прогнозирует рост российского ВВП в 2021-2022 годах на 3,8% ежегодно.