Новая функция появится в Instagram

Instagram тестирует функцию, которая позволит пользователям при желании вернуть отображение числа лайков под опубликованными записями. Об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери.

"Убрать счетчик лайков, по желанию, можно будет как под своими, так и под чужими публикациями. Компания предполагает, что это поможет людям меньше переживать о том, достаточно ли популярен их контент", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Скрыть лайки под чужими публикациями можно будет в настройках приложения Instagram. Новая опция сейчас проверяется, пояснил Моссери. По его словам, аналогичная функция тестируется и для сети Facebook, которой принадлежит Instagram.

Ранее в компании рассказали о введении новых мер по защите несовершеннолетних пользователей. Для того, чтобы определить их реальный возраст, в соцсети используют специальный алгоритм. С помощью технологии самообучающегося искусственного интеллекта выявят тех, кто завысил свой возраст при регистрации. Минимальный возрастной ценз в соцсети - 13 лет. Еще одно новшество - уведомления для пользователей, которым еще не исполнилось 18 лет, о том, что им хочет отправить сообщение взрослый.