ОАК подтвердила перенос начала серийных поставок МС-21 на 2022 год

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") подтвердило информацию о переносе начала серийных поставок самолетов МС-21.

"Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ОАК.

В корпорации пояснили, что на реализацию проекта повлияли "торговые ограничения".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил на Красноярском экономическом форуме, что выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, введенных в отношении России

"Нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте", - заявил чиновник.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный самолет. Его предполагается выпускать в нескольких модификациях от 150 до 211 мест.