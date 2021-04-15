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15.04.2021 05:39
Рубрика: Общество

Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний. Об этом рассказал руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих пациентов нет. Этого не видно и в реальной клинической практике", - цитирует эксперта РИА Новости.

Что касается редких случаев, когда опухоль внезапно без лечения начинает уменьшаться или исчезает - это, скорее, исключения. Даже если такое произошло, то это некий феномен, скорее всего, иммунного характера, акцентировал Жуков.

В России создадут единый регистр онкологических пациентов. Об этом ранее сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Данная система позволит не только контролировать качество ведения таких пациентов, но и прогнозировать схемы терапии, а также видеть, насколько эффективно работает диспансер.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

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