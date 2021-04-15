Песков рассказал о действиях России в случае новых санкций США

Москва отвечает на санкции, которые считает незаконными, по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - подчеркнул Песков.

Сообщения СМИ США про возможные новые санкции против Москвы пресс-секретарь президента комментировать не стал, назвав это вероятным "сливом". "Дыма без огня не бывает", - заметил он.

"Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона", - сказал Песков.

"Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад"", - заключил пресс-секретарь российского президента.

Обсуждаемые санкции однозначно не будут способствовать встрече лидеров России и США, также заявил Песков. "А помешают или не помешают - это будет решение президента", - ответил он на соответствующий вопрос.