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15.04.2021 13:38
Рубрика: Власть

Песков рассказал о действиях России в случае новых санкций США

Текст: Кира Латухина
Москва отвечает на санкции, которые считает незаконными, по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - подчеркнул Песков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сообщения СМИ США про возможные новые санкции против Москвы пресс-секретарь президента комментировать не стал, назвав это вероятным "сливом". "Дыма без огня не бывает", - заметил он.

"Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона", - сказал Песков.

"Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад"", - заключил пресс-секретарь российского президента.

Обсуждаемые санкции однозначно не будут способствовать встрече лидеров России и США, также заявил Песков. "А помешают или не помешают - это будет решение президента", - ответил он на соответствующий вопрос.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США Санкции и антисанкции

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