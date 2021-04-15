Полицейские смогут проверять машины, учебные классы и тренажеры автошкол

Полицейских могут допустить к проверке автошкол. В настоящее время они лишены такой возможности. Изменения предусмотрены разработанным МВД России законопроектом.

Поправки понадобится внести в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и в закон "О полиции".

"Предполагается наделение сотрудников полиции полномочиями по участию в проводимых лицензирующими органами проверках автошкол", - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские смогут проверять "соответствие учебно-материальной базы требованиям, устанавливаемым правительством РФ.

Отмечается, что в целях "качественного и полноценного обучения будущих водителей автошколы должны использовать соответствующую учебно-материальную базу". Так, для изучения теоретического курса необходим учебный класс с наглядными пособиями. А для приобретения первоначальных навыков управления автомобилем - исправный учебный автомобиль и закрытая площадка с разметочным оборудованием.

Строгие требования, отметили в МВД, предъявляются и к наличию в автошколах преподавателей с соответствующей квалификацией.

По нынешнему законодательству автошкола может начать обучение только после получения заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Но выходит так, что недобросовестные автошколы на этапе первоначальной проверки имеют полный комплект необходимого оборудования. Но оно быстро приходит в негодность, а обновлять его, а значит тратить деньги, владельцы таких автошкол не спешат.

В итоге, пришли к выводу в МВД, водитель, прошедший обучение в такой автошколе, не получает качественные знания и навыки. Это в дальнейшем может оказать негативное влияние на безопасность как самого выпускника, так и других участников дорожного движения, подчеркнули в полицейском ведомстве.

Инициатива по наделению МВД России указанными полномочиями была поддержана Министерством экономического развития, Министерством просвещения и Рособрнадзором.