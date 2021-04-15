Производитель самого дешевого электромобиля Европы выпустит кроссовер

Производитель самых доступных электрокаров в Европе - компания Dartz Motorz - намерена расширить линейку бренда Freze. Вслед за микромобилем Nikrob на дороги должен выйти некий среднеразмерный кроссовер. Он уже проходит сертификацию сообщили "Китайские автомобили".

Между тем, как выяснила "РГ", новинку построят на базе уже существующей платформы. Судя по всему, Dartz Motorz займется производством оригинальных кузовов, которые будут водружаться на контрактное шасси.

"Об электродвигателях пока информация секретная, но пробег на одной зарядке составит 600 км. Презентуем кроссовер, скорее всего, осенью 2021 года. Предварительно цена составит около 30 000 евро. Этот кроссовер будет призван перевернуть европейский рынок! В постройке данного автомобиля мы сотрудничаем с производителями мирового уровня, но надеемся в первую очередь на себя", - рассказал "РГ" глава Dartz Motorz Леонард Янкелович.

На данный момент у Freze в продаже находится только одна модель - модернизированный "клон" электрического микромобиля Wuling Hongguang Mini EV, который носит название Nikrob. Он оснащается электродвигателем мощностью 20 кВт с крутящим моментом в 85 Нм. Запас хода составляет 200 километров. Машина собирается на заводе бренда в Литве и предлагается по ценам от 9 999 евро. За первый месяц присутствия автомобиля на рынке продажи, по данным Леонарда Янкеловича, составили более 1000 единиц.

Напомним, компания Dartz Motorz основана в 2008 году. Первоначальная цель состояла в возрождении бренда "Руссо-Балт", однако права на эту марку уже принадлежали швейцарскому тюнинг-ателье A:Level, после чего было решено назвать новое предприятие существующим и по сей день именем. Первый автомобиль был произведён в том же 2008 году при сотрудничестве с питерским партнером, производственной фирмой "Автокад". На данный момент латвийская компания занимается выпуском техники под заказ для нужд правительственных структур, полиции, армии, а также для VIP-клиентов.