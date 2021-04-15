Путин призвал губернаторов изучать ситуацию в соцсфере лично, а не по бумагам

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов и их подчиненных не слишком доверять отчетам и лично посещать школы, больницы, поликлиники, чтобы видеть реальную ситуацию и нужды людей.

"Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад или как идет соответствующая процедура в поликлинике или в больнице, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам, для ваших же подчиненных это будет полезно", - сказал он в ходе совместного заседания президиума Госсовета и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", посвященного социальным вопросам.

"Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны", - отметил глава государства.

"Посмотрите сами, что там происходит - в жизни, в реальности, на земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где те конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими средствами", - обратился он к участникам встречи.

"Хочу настроить вас всех на работу с людьми, чтобы получить ответ, обратную реакцию. А для этого нужно и с конкретными людьми работать напрямую, и с общественными организациями, включая ОНФ", - добавил Владимир Путин.