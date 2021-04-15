Центры оперативного управления появятся в небольших городах России

Центры управления придут в малые города с населением от 30 тысяч человек. План создания муниципальных центров управления (МЦУ) представил в четверг, 15 апреля, советник главы "Диалог-Регионы" Александр Похлебаев на форуме "Умный город. Инструкция по применению", который проходит в Белгороде.

К концу 2020 года во всех регионах страны появились свои центры управления регионами (ЦУР), задача которых наладить быструю коммуникацию между чиновниками и местными жителями. Обращения обрабатываются через порталы обратной связи и систему "Инцидент Менеджмент". Последняя мониторит отзывы жителей в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Facebook и Twitter. Только в 2020 году система обработала более 1,9 миллиона обращений, а на февраль 2021 их число составило уже более 2,5 миллиона.

Жители обращаются в ЦУРы по вопросам ЖКХ, благоустройства, состояния дорог и другим вопросам. В среднем срок ответа составляет всего несколько часов, ранее сообщали в организации "Диалог-Регионы".

Все обращения отражаются на "тепловой карте" региона и дают четкое понимание об актуальных проблемах. Такой сбор данных - одно из главных преимуществ ЦУРов. Когда систему обратной связи выстраивали в Московской области, выяснилось, что существенной проблемой было лекарственное обеспечение, рассказал Анатолий Курманов, администратор проекта "Цифровая платформа обратной связи" Минцифры.

С внедрением ЦУР в регионах снизилось число жалоб граждан по вопросам ЖКХ, сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров. Однако по-прежнему наблюдается недостаток информации, поступающей из муниципалитетов. Когда Минстрой запускал проект по систематизации фиксации аварий в сфере ЖКХ, некоторые региональные власти выяснили, что их муниципалитеты не обо всем сообщали. "Я считаю, что ЦУРы - это будущие центры принятия решений по регионам. Когда-то они придут в каждое село, каждую деревню", - считает Егоров.

На уровне муниципалитетов центры управления уже созданы в 100 муниципальных округах и трех городах федерального значения. Пока они охватывают только 21% населения. В 2021 году МЦУ появятся в 861 муниципальном округе - в населенных пунктах численностью от 30 тысяч жителей, рассказал Похлебаев. Охват населения должен увеличиться на 64%.

В следующем, 2022 году программа охватит еще 15% населения - к ней подключатся населенные пункты численностью населения менее 30 тысяч человек. Тогда обратная связь по работе местных властей будет доступна практически каждому жителю страны.