Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер получил четыре года колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил Эльмина Гулиева к четырем годам колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

По его словам, суд признал Гулиева виновным в преступлении по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ - "совершение ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, суд лишил его права управление транспортным средством на три года.

Гулиев устроил ДТП 21 сентября 2020 года на улице Остоженка в центре столицы. В результате пострадали три пешехода и пассажир другой машины.

Следствие установило, что Гулиев на большой скорости выехал на перекресток на красный свет, где столкнулся с другим автомобилем, после чего его машину выкинуло на тротуар, где она сбила трех пешеходов. Все они получили тяжелые травмы, а одной из женщин оторвало ступню. В момент ДТП рэпер находился в состоянии наркотического опьянения - в его крови обнаружили вещества группы каннабиноидов.

Гулиев свою вину полностью признал и пообещал выплатить компенсацию пострадавшим в размере полутора миллионов рублей. Суд проходил в особом режиме без исследования доказательств и опроса свидетелей.