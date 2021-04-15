Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца

Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу в СИЗО на два месяца Матлаба Султанова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Хорошевского суда, эта мера пресечения подозреваемому в убийстве и незаконном обороте оружия Султанову избрана на 2 месяца - до 12 июня. Как в свою очередь сообщила официальный представитель СК по Москве Юлия Иванова, Султанову предъявлено официальное обвинение в убийстве Али Гейдарова.

Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий, был застрелен 12 апреля во время занятий в фитнес-клубе "Алых парусов". Задержанный по горячим следам Султанов, сообщил что за убийство криминального авторитета ему никто не платил, а поводом якобы послужила личная неприязнь и оскорбления со стороны Рыжего.