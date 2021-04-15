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15.04.2021 04:29
Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, почему найденного в Приморье дельфина не стали лечить

Текст: Инесса Доценко

Дельфина, застрявшего на мелководье в районе станции Океанская во Владивостоке, могли выгнать из стаи. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Ширин, подводный охотник, который участвовал в спасении животного.

Фото: REUTERS/Ulises Rodriguez
Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

- К сожалению, во Владивостоке нет реабилитационного центра для дельфинов, а если пустить его в дельфинарий, то он может заразить его обитателей, - объясняет Александр Ширин.

По его словам, было сделано все возможное: животное получило укол антибиотиков, его завернули в одеяло и вывезли на лодке в открытое море. Тем не менее шансы, что он сможет выжить, очень малы.

Напомним, дельфина, находящегося в явно плохом состоянии, обнаружили на отмели у берега Амурского залива местные жители. Новость быстро распространилась в соцсетях. К спасению животного подключились власти, ученые и сотрудники МЧС. Вначале специалисты решили, что в беду попал детеныш, после осмотра ветеринаров стало ясно, что дельфин старый. Его отвезли на глубину и выпустили.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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