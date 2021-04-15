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15.04.2021 10:07
Рубрика: Общество

Росрыболовство прокомментировало планы Японии сбросить воду с "Фукусимы"

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Росрыболовство не планирует вести дополнительный мониторинг из-за планов Японии сливать воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1" в океан. Об этом сегодня сказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан

При этом он заметил, что заявление японской стороны, безусловно, настораживает.

"Мы являемся потребителем продукции, которая обитает в этих водах, которая будет выловлена. Мы направим свои предложения хотя бы для того, чтобы как минимум получить разъяснения по этому вопросу, и чтобы у нас была возможность провести анализ, не повредит ли это местам обитания нашей рыбы", - отметил он.

По словам главы Росрыболовства, дополнительные проверки вод и рыбы, обитающей там, не требуются, так как российский научно-исследовательский флот и так ведет достаточно глубокий мониторинг проб ВБР и среды их обитания.

"Так что отдельного мониторинга не будет, но в рамках текущего мы будем обращать внимание на эту ситуацию", - добавил Илья Шестаков.

Как писала "РГ", по оценкам экспертов, японцы смогут приступить к реализации плана по утилизации воды через два года после подготовки необходимого оборудования. На данный момент в металлических емкостях на территории АЭС "Фукусима-1" хранится около 1,25 миллиона тонн воды. Известно, что в ней содержатся опасные для людей элементы, в том числе стронций, цезий и дейтерий. Гипотетически в процессе предстоящей очистки они должны исчезнуть, но в жидкости наверняка останутся изотопы трития. Удалить их технически невозможно.

Японские чиновники утверждают, что концентрация трития в жидкости после растворения в океане не превысит норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. Однако пока это просто слова, в которые многие не верят. В частности, Китай в категоричной форме призвал Токио проявить ответственность и воздержаться от утилизации опасной для экологии воды.

В регионах Общество Экология Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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