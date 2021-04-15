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15.04.2021 07:19
Рубрика: Происшествия

В Приамурье закончено следствие по делу об убийстве тигра Павлика

Текст: Ольга Журман

СУ СК по Амурской области закончило расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Свободненского района в незаконной охоте и добыче особо ценных диких животных, совершенных по предварительному сговору (часть 2 статьи 258 УК РФ и часть 3 статьи 258.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Следствие пришло к выводу, что 8 сентября 2020 года двое жителей села Новостепановка выехали на охоту на сибирскую косулю, убийство которой также запрещено. Они были "вооружены" трактором со специальной фарой для обнаружения дичи в ночное время. Но в их поле зрения вдруг попал тигр. И пока один охотник освещал фарой зверя, второй произвел в него выстрел. Вернувшись на следующее утро к месту ранения тигра, они поняли, что животное еще живо. Тогда один из браконьеров вновь выстрелил в него, и тигр погиб.

Дело передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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