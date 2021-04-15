Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы

12-летний спортсмен из Казани, получивший травму на "Кубке Кремля" по прыжкам в воду, выведен из медикаментозной комы. О состоянии юноши рассказали в Российской федерации прыжков в воду.

- Пока он дышит с помощью вспомогательной ИВЛ, но уже есть небольшая положительная динамика. На врачей он реагирует, - цитирует заявление федерации РИА Новости.

Напомним, несчастный случай произошел в Москве в бассейне спорткомплекса ЦСКА во время соревнований. При выполнении прыжка подросток ударился головой о бетонную вышку и упал в воду. С тяжелой травмой головы пострадавшего доставили в ГКБ, где после операции ввели в медикаментозную кому.