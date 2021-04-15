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15.04.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

Задержан подозреваемый в расстреле мордовского депутата 25 лет назад

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Мордовии возобновили предварительное следствие по убийству ученого и депутата горсовета Олега Еникеева. Одно из самых резонансных преступлений 90-х в Саранске было совершено четверть века назад. Сегодня стало известно о задержании еще одного подозреваемого в расстреле.

Как сообщил Следственный комитет по республике, в Ленинградской области задержан 47-летний мужчина, живший по поддельным документам. По версии СК, именно он произвел контрольные выстрелы (не менее трех) в убитого из пистолета ТТ.

Фото: СК РФ
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Напомним, что 32-летний преподаватель Мордовского госуниверситета Олег Еникеев, стоявший у истоков создания ряда региональных СМИ, был убит 27 октября 1995 года прямо в аудитории, где вел занятия.

- Находившиеся в это время в аудитории студенты укрылись под партами, а тело Еникеева было буквально изрешечено пулями из автоматов и пистолета, - уточнила детали громкого дела старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева. - Впоследствии оружие обнаружили и изъяли в гаражном массиве недалеко от корпуса университета. В рамках расследования было установлено, что преступление было совершено по указанию лидеров ОПГ "Юго-Запад", считавших Еникеева лидером организованной группы "Еникеевские".

Как уже писала "РГ", в 2014 году исполнители преступления - Виктор Грушев, Михаил Аникин и Равиль Хайров - были признаны виновными в убийстве и получили в общей сложности 37 лет колонии. Однако четвертый киллер не был найден.

Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта выделили в отдельное производство. Мужчина был объявлен в розыск, все эти годы шли поиски. В результате его удалось задержать в ходе совместной операции мордовских сотрудников угрозыска с санкт-петербургскими коллегами при содействии СОБР Управления Росгвардии. Подозреваемый жил в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области по поддельным документам.

Задержанный доставлен в Мордовию. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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