Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате 11 заложников

Суд в Северной Осетии избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в захвате одиннадцати заложников в одном из магазинов Владикавказа. Мужчина заключен под стражу на время расследования, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

- Продолжается расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении жителя Владикавказа завели по пунктам "г", "д" и "ж" части 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложников". Мужчине инкриминируют захват двух и более лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также в отношении заведомо несовершеннолетнего (среди заложников было двое детей).

Напомним, 12 апреля в центре Владикавказа мужчина зашел в магазин одежды и заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Одиннадцать человек - посетителей и сотрудников магазина - подозреваемый взял в заложники и запретил им покидать магазин. Пока мужчина планировал связаться с руководством МВД региона и выдвинуть требования, его отвлекли и задержали. Никто из заложников в итоге не пострадал.