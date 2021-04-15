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15.04.2021 17:09
Рубрика: Власть

Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Новые санкции США против России представляют собой обычную историю. Заявление главы РК Сергея Аксенова распространила пресс-служба политика.

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Ранее Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. Среди прочего они коснулись главы МВД по Крыму Павла Каранды, руководителя Управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева и министра имущественных и земельных отношений РК Ларисы Кулинич.

В связи с новыми персональными ограничениями руководитель республики иронично заметил, что у коллег, которые до сих пор миновали санкционный список, спрашивает: как те в него не попали.

- На какую разведку работаете? - полушутя заметил он и добавил, что "все участники процесса" давно уже в этих списках. Кроме того, с юмором Аксенов призвал тех, кого еще не внесли в санкционные списки, уведомить об этом.

- Сообщите, обратимся, чтобы внесли, - заверил он.

Глава Крыма уверен, что в будущем каждый день на Западе будут "выдумывать" новые антироссийский санкции, в том числе в отношении крымчан.

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