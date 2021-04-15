Губернатор Севастополя привился от коронавируса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал первую прививку от коронавируса. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

- Утром перед работой сделал первую прививку от COVID-19. Так как вакцины сейчас в регионе достаточное количество, я пришел на площадь Нахимова с утра, до работы, - отметил Развожаев. - Поставил себе первую прививку "Спутник V". Всех приглашаю на пункты вакцинации. Сейчас ограничений по прививкам в городе нет. И нужно обязательно их сделать: чем быстрее мы все привьемся, тем скорее получим коллективный иммунитет и избавимся от последних ограничений.

Стоит отметить, что губернатор Республики Крым Сергей Аксенов привился от COVID-19 раньше - 23 января и 13 февраля.

Всего в Республике Крым от COVID-19 привились 92633 человека, из них 61430 получили второй компонент. В Севастополе по данным на 15 апреля сделали прививку от коронавируса 30518 человек. Второй этап вакцинации прошли 17764 жителя города-героя. При этом нет ни одного случая осложнений.

Пункты вакцинации в Севастополе работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также развернуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, возле торговых центров "Муссон", "Апельсин" и SeaMall.

Всего к середине вакцины в субъект федерации поступило более 66 тысяч доз вакцины.