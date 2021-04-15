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15.04.2021 18:21
Рубрика: Экономика

На Кубани отменили тест на COVID-19 при заселении в отели

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В предстоящем курортном сезоне при заселении в гостиницы Краснодарского края туристам не понадобится тест на коронавирус, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: iStock
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По словам главы региона Вениамина Кондратьева, сейчас на Кубани выявляемость заболеваемости коронавируса составляет не более 110 случаев в сутки. Поэтому ограничений вводить не планируется.

- На улицах ношение масок необязательно, - отметил он. - И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы - тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями.

Также не планируется открытие обсерваторов в предстоящий курортный сезон.

На майские праздники курорты Краснодарского края готовы принять туристов со всей России. С 1 по 10 мая Кубань ожидает принять 600 тысяч гостей. На эти даты уже забронировано свыше 80 процентов гостиничного фонда.

Всего в Краснодарском крае более 5,5 тысячи мест размещения, в основном категории две и три звезды, а также без звезд.

Напомним, летний сезон на Кубани начнется 1 мая.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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