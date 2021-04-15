В Геленджике полиция провела обыски у двух вице-мэров города

В Геленджике полиция провела обыски в кабинетах двух вице-мэров курорта, а также помощника главы города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трех сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП Геленджикского отдела полиции, - написал Алексей Богодистов. - Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника. Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию".

Надо отметить, что в этом году громкие обыски проходят в администрации Геленджика уже второй раз. Как уже писала "РГ", ранее в мэрии проводили обыски сотрудники краевого управления ФСБ. О визите силовиков на своей страничке в соцсетях также написал сам мэр курортного города Алексей Богодистов.

В феврале, по словам градоначальника, сотрудники ФСБ работали в управлении имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Их интересовала документация, связанная с деятельностью компании "Стройинвест". Мэр курорта отметил, что, несмотря на неудобства, связанные с оперативными мероприятиями, администрация оказывала силовикам всестороннюю помощь.