В Крыму не будут усиливать антиковидные меры перед курортным сезоном

В преддверии летнего туристического сезона власти Крыма не планируют усиливать санитарные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе. Об этом журналистам заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозируют третью волну пандемии, закрывать сферу турбизнеса, в том числе гостеприимства, в республике не будут.

- Больших ограничений, скорее всего, не будет, - подчеркнул руководитель региона и напомнил, что и сам туристический бизнес за прошедший год получил навыки работы в реалиях пандемии, а в этом году готов принять большое число отдыхающих. Так, по оценкам Аксенова, республика готова принять более 10 миллионов туристов и этот показатель сопоставим с советскими.

- Президент задачу нам поставил: к 2025-2026 году Крым должен увеличить кратно туристический поток, - подчеркнул глава республики и добавил, что нынешний год может стать рекордным по количеству посетивших Крым туристов, тем более с учетом закрытия Турции.