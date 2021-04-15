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15.04.2021 14:17
Рубрика: Происшествия

В Туапсе экс-начальника отдела МВД осудили за кражу катера

Текст: Ирина Белова (Кранснодарский край)

Бывшему начальнику отдела МВД по Туапсинскому району осудили за кражу служебного катера "Стриж-4", сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

На Кубани осудили работников депо за хищение запчастей локомотивов

Как выяснилось, полицейский заявил руководству, что 24 октября 2018 году из-за наводнения, вызванного обильными осадками и паводками рек, катер смыло в море, хотя на самом деле он оставался в гараже морского порта. Таким образом, фигурант причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю более чем на 2,3 миллиона рублей.

Обвиняемому назначили два года лишения свободы и штраф в 250 тысяч рублей. Его арестовали в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Как рассказали в пресс-службе СК по Кубани, ради хищения полицейский вступил в сговор с бывшим временно исполняющим обязанности начальника тыла и поручил его провести служебную проверку по данному факту, который выявили сотрудники отдела в Туапсе УФСБ по Краснодарскому краю и ГУСБ МВД России. Ранее второго фигуранта, заключившего досудебное соглашение, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей

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