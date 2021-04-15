На Урале местные власти оплатят похороны погибших при пожаре детей

Администрация Горноуральского городского округа возьмет на себя организацию похорон погибших детей из села Бызово. Об этом "РГ" сообщил глава ГО Дмитрий Летников. Кроме этого, муниципалитет предоставит выжившим членам семьи временное жилье.

- Все, что необходимо - временное жилье, организация похорон - администрация берет на себя, - сказал Летников. - Медики, психологи - все работают, уже выезжали к матери в больницу.

В муниципалитете сегодня объявлен день траура. Отменены праздничные и культурно-массовые мероприятия, приспущены флаги. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, трагедия в Бызово показала: работу по обеспечению безопасности нужно усиливать. Глава региона поручил правительству и руководителям муниципалитетов проработать дополнительные меры по охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, особенно в части пожарной безопасности их жилья.

Также он сообщил, что будет продолжена работа по оснащению домов автономными пожарными извещателями - устройства получат более 800 уральских семей. Многодетным и семьям, находящимся в социально опасном положении технику выдают бесплатно. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пострадавшей семье из села Бызово такой извещатель выдавали в 2019 году, однако пока не ясно, был ли он установлен в доме.

- Задача - сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть еще более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу, - сказал губернатор.

- Многодетная семья - это всегда семья особенная, - отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. - Ее всегда сопровождают и соцслужбы, и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (не с точки зрения правонарушений, а по факту многодетности). Мы всегда акцентируем внимание специалистов на том, что не нужно относиться к своим обязанностям формально: выезжая на адрес, следует обращать внимание на совершенно разные детали. Ведь не нужно быть специалистом, чтобы увидеть оголенные провода или определить, что электропроводка старая.

Пожар в деревянном доме, где проживала многодетная семья с семью детьми, вспыхнул в ночь на 15 апреля. Мать и ее сожитель смогли спасти двоих детей, однако пять малышей погибли. Причины трагедии выясняются. Полиция, МЧС и Следственный комитет отрабатывают различные версии, среди которых ветхость электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности, возгорание надворных построек и другие.