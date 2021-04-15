На Урале назвали возможные причины пожара, унесшего жизни пятерых детей

На месте пожара в свердловском селе Бызово продолжают работать эксперты и криминалисты. "Сотрудники полиции со специалистами из МЧС и Следственного комитета отрабатывают различные версии, в том числе связанную с ветхостью электропроводки", - сообщил пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, очаг возгорания находился в надворных постройках, где под одной крышей располагались баня и бывший хлев со складом вещей, добавили в областной прокуратуре.

Напомним, в ночь на четверг в деревне загорелся старый дом 1957 года постройки, в котором проживала многодетная семья. Пятеро из семи детей погибли, еще двоих госпитализировали с ожогами. "У пострадавшей девочки диагностированы ожоги 10 процентов тела, у мальчика - ожоги 8 процентов", - уточнила официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

Сгоревший дом мать детей купила на маткапитал. В жилище не так давно была заменена старая печь. Также, по информации правоохранительных органов, в 2019 году семье был выдан пожарный извещатель. "Сейчас уточняется, был ли он установлен", - сказала Канатова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии.

Местные власти в связи с трагедией объявили сегодня траур на территории Горноуральского городского округа.