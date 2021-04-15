В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей

В деревне недалеко от Нижнего Тагила в ночь с 14 на 15 апреля, по уточненным данным, в результате пожара погибли пять детей из многодетной семьи.

В 01.45 по местному времени в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре. Уже через семь минут на место прибыли первые спасатели - к этому времени деревянный дом был полностью объят пламенем, обрушилась крыша.

"До прибытия пожарных из дома эвакуировались четыре человека, в том числе - двое детей. Все они госпитализированы с ожогами. В ходе разборки сгоревших конструкций были обнаружены тела четверых детей. По словам соседей, еще один ребенок может находиться под завалами - его продолжают искать", - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

По информации полицейского главка, погибли девочка 2013 года рождения, а также мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

"Чудом удалось спасти двух малышей - мальчика и девочку. С ожогами 8 и 10 процентами тела они доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью", - рассказал официальный представитель свердловского МВД Валерий Горелых.

Тело пятого погибшего ребенка пока не найдено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"Следователи и криминалисты с сотрудниками МЧС и полиции работают на месте трагедии. Устанавливаются причины и условия, которые привели к случившемуся", - заявил пресс-секретарь областного СК Александр Шульга.

Проверку обстоятельств пожара и гибели малолетних начала также региональная прокуратура.

"Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семеро детей, из них пять в результате пожара погибли. Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание. Матери в воспитании детей помогал его брат", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, сгоревший дом 1957 года постройки. Старую печь совсем недавно меняли. Отрабатываются несколько версий, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности.